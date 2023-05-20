



Польша: Кирел пригласят посмотреть на места преступлений нацистов

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонски прокомментировал слова израильской певицы Ноа Кирел относительно Холокоста.



Артистка ранее сказала, что получить от Польши 12 баллов на песенном конкурсе Евровидение после того, как почти вся ее семья была убита во время Холокоста - это победа.



"Кирел будет приглашена в нашу страну, чтобы собственными глазами увидеть места, где нацистская Германия совершала жестокие преступления против поляков и евреев", - сказал Яблонски в ответ.



По его словам, тот факт, что многие израильтяне видят в Польше не жертву, а соучастника в совершении нацистами преступлений, "является результатом недостатка знаний и неполноценного образования".



