



Нетаниягу не выпишут из больницы в ближайшие часы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был госпитализирован в больнице Шиба с нарушениями работы сердца, которое произошло около 23:30.



Диагностированное нарушение было непродолжительным, но врачи опасались, что в будущем оно может стать более затяжным и значительным, что может привести к опасному для жизни состоянию, поэтому было принято решение об имплантации кардиостимулятора.



В ближайшие часы выписка Нетаниягу из больницы не ожидается, и на данный момент неясно, останется ли он под наблюдением еще на одну ночь.