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Нетаниягу не выпишут из больницы в ближайшие часы
23.07.2023 08:29 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу не выпишут из больницы в ближайшие часы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был госпитализирован в больнице Шиба с нарушениями работы сердца, которое  произошло около 23:30. 

Диагностированное нарушение было непродолжительным, но врачи опасались, что в будущем оно может стать более затяжным и значительным, что может привести к опасному для жизни состоянию, поэтому было принято решение об имплантации кардиостимулятора. 

В ближайшие часы выписка Нетаниягу из больницы не ожидается, и на данный момент неясно, останется ли он под наблюдением еще на одну ночь.

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