



Не ешьте это перед сном, если хотите крепко спать – исследование

Одной из причин бессонницы может быть соленая закуска, которую вы съели перед сном. Об этом пишет Mirror.



По словам Кэтрин Холл, эксперта по сну с 13-летним клиническим опытом, существуют определенные продукты, которых следует избегать, чтобы улучшить свой сон. По ее словам, соленая пища, такая как чипсы или соленые орехи, может усугубить бессонницу.



“Если вы не можете заснуть или изо всех сил пытаетесь уснуть, соль может быть корнем проблемы. Продукты с высоким содержанием натрия приводят к задержке жидкости и повышению кровяного давления, из-за чего организму трудно полностью отключиться после употребления таких закусок, как чипсы или соленые орехи”, – объяснила эксперт.



Доктор Холл отметила, что это приводит к так называемому “поверхностному сну”, когда сон не очень глубокий и часто может включать в себя такие нарушения, как частое посещение туалета. Согласно исследованиям, это может быть вызвано слишком большим количеством соли в рационе.

В связи с этим Кэтрин рекомендует съедать банан перед сном.



“Это может вызвать удивление, и не зря, потому что бананы ассоциируются с началом дня, а не с его завершением. Однако бананы содержат триптофан, который способствует выработке мелатонина, и магния, который является релаксантом. И то, и другое способствует расслаблению и сну, поэтому отложите чипсы в сторону и съешьте банан перед сном”, – посоветовала врач.