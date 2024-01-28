



Названа лучшая поза для сна, чтобы перехитрить боль в ногах

Ноги могут болеть даже во спокойном состоянии при легком или умеренном заболевании перефирийсных артерий или проблем с кровообращением, лишая сна по ночам.



По данным Women's World, доктор медицинских наук Паям Салехи пояснила, что речь идет о заболевании, когда сосуды, по которым кровь течет от сердца к ногам и ступням, сужаются или блокируются.



Проблемы могут возникнуть у людей с высоким уровнем холестерина, высоким артериальном давлением или диабетом.



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"По мере прогрессирования симптомы ухудшаются при уменьшении активности. Поэтому люди испытывают боль, даже когда они не ходят, а просто когда они отдыхают или сидят. Результат: онемение, покалывание или спазмы, когда вы лежите в постели", - поясняет доктор медицинских наук Джозеф Рикотта.



Врачи говорят, что можно выбрать позу, которая позволит перехитрить дискомфорт в ногах по ночам. Прежде всего они рекомендуют спать на спине. Вес равномерно распределяется по спине, из-за чего снижается давление на кровеносные сосуды и увеличивается приток крови к конечностям.



Второй вариант - на левом боку, поскольку не оказывает никакого давления на внутренние органы, в соответствии с чем снимается давление с кровеносных сосудов.

