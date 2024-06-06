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Найдена основная причина воспалительных заболеваний кишечника
06.06.2024 06:30 MIGnews.com

Найдена основная причина воспалительных заболеваний кишечника

Британские ученые обнаружили основную причину воспалительных заболеваний кишечника. 

Они обнаружили слабое место в нашей ДНК, которое присутствует у 95 % людей с этим заболеванием.

Благодаря ему некоторые иммунные клетки могут сбиваться с ритма и вызывать чрезмерное воспаление в кишечнике.

Команда нашла уже существующие лекарства, которые, как оказалось, способны обратить болезнь вспять в лабораторных экспериментах, и теперь они нацелены на испытания на людях.
 

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