Найдена основная причина воспалительных заболеваний кишечника
Британские ученые обнаружили основную причину воспалительных заболеваний кишечника.
Они обнаружили слабое место в нашей ДНК, которое присутствует у 95 % людей с этим заболеванием.
Благодаря ему некоторые иммунные клетки могут сбиваться с ритма и вызывать чрезмерное воспаление в кишечнике.
Команда нашла уже существующие лекарства, которые, как оказалось, способны обратить болезнь вспять в лабораторных экспериментах, и теперь они нацелены на испытания на людях.