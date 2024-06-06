



Найдена основная причина воспалительных заболеваний кишечника

Британские ученые обнаружили основную причину воспалительных заболеваний кишечника.



Они обнаружили слабое место в нашей ДНК, которое присутствует у 95 % людей с этим заболеванием.



Благодаря ему некоторые иммунные клетки могут сбиваться с ритма и вызывать чрезмерное воспаление в кишечнике.



Команда нашла уже существующие лекарства, которые, как оказалось, способны обратить болезнь вспять в лабораторных экспериментах, и теперь они нацелены на испытания на людях.

