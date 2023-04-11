



Moderna планирует создать вакцины от рака и сердечных заболеваний до 2030 года

Фармацевтический гигант Moderna намерен представить вакцины от рака, болезней сердца и других опасных для жизни заболеваний к 2030 году, заявил в понедельник, 10 апреля, представитель компании.



Сообщение CNBC подтвердило слова Пола Бертона, главного врача фирмы, приветствовавшего "огромные перспективы" исследований вакцин в интервью The Guardian в субботу. Некоторые исследователи заявили, что 15 лет прогресса были сокращены до 12-18 месяцев благодаря инновациям, сделанным в спасительной мРНК-вакцине против COVID-19.



"Я думаю, что у нас будут основанные на мРНК методы лечения редких заболеваний, которые раньше не поддавались лечению, и я думаю, что через 10 лет мы приблизимся к миру, где вы действительно сможете определить генетическую причину болезни и устранить ее с помощью технологии на основе мРНК", — сказал Бертон.



Вакцины мРНК COVID-19 работают путем введения генетического кода шиповидного белка, который покрывает поверхность коронавируса. Этот код, мРНК, заключен в небольшой шарик жира и дает указание клеткам тела сделать несколько безвредных копий, которые обучают иммунную систему распознавать настоящий вирус.



Этот метод используется Moderna для разработки вакцин, нацеленных на различные типы опухолей. В феврале Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США присвоило противораковой вакцине компании статус прорывной терапии, а это означает, что ее рассмотрение в регулирующих органах будет ускорено после успешного лечения пациентов с меланомой.



В январе статус также был присвоен прививке от респираторно-синцитиального вируса (RSV), которая на 83,7% эффективна для предотвращения как минимум двух симптомов, таких как кашель и лихорадка, у взрослых в возрасте 60 лет и старше.



"У нас будет эта вакцина, и она будет очень эффективной и спасет многие сотни тысяч, если не миллионы жизней. Я думаю, что мы сможем предложить персонализированные противораковые вакцины против множества различных типов опухолей людям во всем мире", — сказал Бертон.



"За последние месяцы мы узнали, что если вы когда-либо думали, что мРНК предназначена только для инфекционных заболеваний или только для COVID, то теперь есть доказательства того, что это абсолютно не так", — сказал он газете.



"Этот метод можно применять ко всем видам заболеваний, в том числе к раковым опухолям, инфекциям, сердечно-сосудистым патологиям, аутоиммунным заболеваниям и очень редким генетическим дефектам", — добавил он.



Бертон также сказал, что один укол может излечить ряд различных респираторных заболеваний, включая COVID, грипп и РСВ.



Moderna заявила, что начала разработку своей технологической платформы мРНК в 2010 году, что помогло компании быстро произвести вакцину против COVID-19 после того, как в начале 2020 года разразилась пандемия.



К концу того же года регулирующие органы США разрешили использование препаратов как Pfizer, так и Moderna после того, как клинические исследования показали, что обе они очень эффективны, что сделало названия компаний буквально именами нарицательными.

