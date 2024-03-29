



Многими любимый продукт может привести к слабоумию

Многими любимая картошка фри и луковые кольца могут привести к слабоумию.



К такому выводу по итогам исследования пришли ученые из Чикагского университета.



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По словам исследователей, из-за жарки во фритюре вырабатываются химические соединения, которые повышают риск развития деменции.



"Жарка во фритюре при высоких температурах связана с несколькими нарушениями обмена веществ. Длительное употребление масла во фритюре усиливает нейродегенерацию", – сообщили ученые.



Исследователи отметили, что старое масло, которое используется в общепитах, может содержать опасные примеси, которые разрушают мозг.