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Многими любимый продукт может привести к слабоумию
29.03.2024 16:55 Алина Груднева

Многими любимый продукт может привести к слабоумию

Многими любимая картошка фри и луковые кольца могут привести к слабоумию.

К такому выводу по итогам исследования пришли ученые из Чикагского университета.

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По словам исследователей, из-за жарки во фритюре вырабатываются химические соединения, которые повышают риск развития деменции.

"Жарка во фритюре при высоких температурах связана с несколькими нарушениями обмена веществ. Длительное употребление масла во фритюре усиливает нейродегенерацию", – сообщили ученые.

Исследователи отметили, что старое масло, которое используется в общепитах, может содержать опасные примеси, которые разрушают мозг.

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