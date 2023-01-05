



Мир снова на пороге пандемии: новый COVID-штамм расползается по странам

По миру распространяется новый COVID-штамм, возможна очередная волна пандемии — ВОЗ





Новый штамм коронавируса – Omicron XBB.1.5 – через несколько недель уже стал доминирующим штаммом в США и может привести к новой волне пандемии. Об этом заявила представительница ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает Politico.



«Мы обеспокоены его преимуществом в росте, в частности в некоторых странах Европы и северо-восточной части США, где XBB.1.5 быстро изменил другие циркулирующие варианты», – подчеркнула она.



Отмечается, что этот штамм уже был зафиксирован в 29 странах мира, однако он может циркулировать в гораздо большем количестве государств.



Тем не менее, представители ВОЗ не уверены, что среди людей, получивших иммунитет благодаря вакцинации или путем переноса предыдущих инфекций коронавируса, возрастет число госпитализаций и смертности.



В настоящее время ВОЗ работает над анализом тяжести протекания нового штамма коронавируса. Его должны опубликовать в ближайшие дни.