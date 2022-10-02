



Месяц осведомленности о раке груди

Так по всему миру проходит месяц осведомленности о раке груди: Тель-Авивский музей изобразительных искусств стал одним из более чем 200 значимых мест в мире, которые окрашивают в эти дни в розовый цвет. Здание будет освещаться каждый вечер с целью привлечь внимание к важности раннего тестирования в борьбе с раком груди.



Всемирная кампания по повышению осведомленности о раке груди, которую проводит группа компаний Estee Lauder, стартовала и в этом году в 30-й раз под лозунгом: «30 лет мы едины в миссии покончить с раком молочной железы»!







В эти дни розовым подсвечены также Empire State Building и "Рокфеллер-центр" в Нью-Йорке, "Эйфелева башня" в Париже, Крепость в Милане, Сиднейский оперный театр, Токийская телебашня, европейские замки, крупнейшие водопады и многое другое.



Кампания основана 30 лет назад самой Эвелин Лаудер, которая принимала участие в создании розовой ленты и основании Фонда исследования рака молочной железы (BCRF), и является крупнейшей социальной акцией группы компаний Estee Lauder.



Кампания «Месяц повышения осведомленности о раке молочной железы» в Израиле является частью глобальной кампании Estee Lauder, охватывающей более 70 стран и поддерживающей более 60 организаций. С помощью всемирной акции уже собрано свыше 108 миллионов долларов, которые были направлены на поддержку исследований, образовательную деятельность и медицинские услуги. Большая часть суммы, 86 миллионов долларов, пошла на финансирование 152 исследовательских проектов BCRF, которые ведутся последние 20 лет. Более 180 миллионов розовых ленточек были распространены по планете с одной целью: создать мир без рака груди.



В Израиле кампанию проводит группа компаний Estee Lauder совместно с Ассоциацией по борьбе с раком.



В рамках совместной кампании в этом году Тель-Авивский музей изобразительных искусств будет подсвечен розовым светом. Музей, который в этом году отмечает свое 90-летие, является самым посещаемым музеем Израиля и занимает 56-е место в рейтинге 100 лучших музеев мира.

Тель-Авивский музей будет подсвечиваться розовым до 31.10.22 и присоединится к примерно 200 объектам по всему миру, которые будут подсвечиваться розовым цветом в течение октября.



Кампания группы компаний Estée Lauder по повышению осведомленности о раке молочной железы была создана для того, чтобы добиться изменений к лучшему в глобальном сообществе по борьбе с раком молочной железы. В этом году мы объединены миссией покончить с раком молочной железы, неустанно повышать осведомленность о болезни, способствовать прогрессу и, в конечном итоге, найти лекарство от болезни посредством продвижения исследований, образования и медицинских услуг.



«Estee Lauder работает над повышением осведомленности о раке молочной железы в Израиле уже 20 лет, – говорит генеральный директор группы компаний Estée Lauder в Израиле Орен Ревах. – Цель этого проекта – важнейшая: напомнить всем израильским женщинам о том, что своевременное обследование спасает жизнь. Мы рады сотрудничеству с Тель-Авивским музеем и уверены, что его розовая подсветка может послужить реальным напоминанием женщинам о необходимости пройти обследование».



«Мы ведем борьбу с раком молочной железы по всем фронтам, – рассказывает генеральный директор Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями Моше Бар-Хаим. – От научных исследований, продвижения методов профилактики и пропаганды раннего выявления до улучшения методов лечения и реабилитации. Готовность Estée Lauder ежегодно в течение 20 лет участвовать в этой борьбе заслуживает признательности и самой высокой оценки. Я настоятельно призываю женщин придерживаться здорового образа жизни, который снижает риск заболеть, и в то же время проходить тестирование на раннее выявление рака, которое является наиболее эффективным способом победить болезнь и увеличивает шансы на излечение примерно до 90%. Я призываю всех женщин — в любом возрасте и в любой ситуации: если вы чувствуете уплотнение или любое изменение в молочной железе, очень важно обратиться к врачу».



Таня Коэн-Узиали, генеральный директор Тель-Авивского музея изобразительных искусств: «Тель-Авивский музей искусств гордится тем, что принимает участие и поддерживает важную деятельность по повышению осведомленности о раннем выявлении и лечении рака груди. Музей присоединяется к сотням крупнейших мировых природных и архитектурных объектов и ведущих культурных учреждений по всему миру, чтобы вдохновлять и поощрять борьбу с раком груди. Фасад музея окрашивается в розовый цвет до конца октября каждый вечер с 18:00 и до рассвета."



Больше информации о кампании



Кампания Estee Lauder по повышению осведомленности о раке молочной железы (BCC) посвящена делу излечения от рака молочной железы при помощи повышения осведомленности и медицинских исследований.



Для получения дополнительной информации зайдите на сайт кампании: http://elcompanies.com/BreastCancerCampaign



Сайт Ассоциации по борьбе с раком: http://www.cancer.org.il/



Страница Ассоциации по борьбе с раком в Facebook: https://www.facebook.com/cancer.org.il



В рамках кампании группа компаний Estée Lauder запускает лимитированную серию культовых уходовых и декоративных средств, 30% суммы от продажи которых будет передано в дар Ассоциации по борьбе с раком.



В оформленную в розовых тонах специальную серию входят культовая сыворотка Estée Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex в розовом лимитированном выпуске; сумочка-лимитка, включающая 5 губных помад роскошной серии Estée Lauder Pure Color Envy; Moisture Surge от Clinique - увлажняющий крем розового цвета.



*На правах рекламы