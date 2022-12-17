



Китай прогнозирует более миллиона смертей от COVID до конца 2023 года

Внезапное снятие Китаем строгих ограничений в связи с COVID-19 может привести к взрывному росту заболеваемости и более чем миллиону смертей до конца 2023 года, согласно новым прогнозам базирующегося в США Института показателей и оценки здоровья.



По прогнозам группы, пика заболеваемости в Китае наступит к 1 апреля, когда число смертей достигнет 322 000 человек. По словам директора Института показателей и оценки здоровья Кристофера Мюррея, к тому времени будет инфицировано около трети населения Китая.



Национальный орган здравоохранения Китая не сообщал об официальных случаях смерти от COVID с момента снятия карантинных ограничений. Последние официальные случаи смерти были зарегистрированы 3 декабря. Официальная статистика сообщает, что общее количество погибших от пандемии составляет 5235 человек.



Китай снял некоторые из самых жестких в мире ограничений, связанных с COVID, в декабре после беспрецедентных общественных протестов, и в настоящее время наблюдается всплеск инфекции.



По словам Мюррея, политика Китая по борьбе с COVID-19, возможно, была эффективной в сдерживании более ранних вариантов вируса, но высокая трансмиссивность вариантов Omicron сделала ее невозможной.



Другие эксперты ожидают, что около 60% населения Китая в конечном итоге будут инфицированы, причем пик ожидается в январе, что больше всего ударит по уязвимым группам населения, таким как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.



Специалисты по моделированию заболеваний в Университете Гонконга прогнозируют, что снятие ограничений на COVID и одновременное открытие всех провинций в период с декабря 2022 года по январь 2023 года приведет к 684 смертельным случаям на миллион человек за этот период.



При населении Китая в 1,41 миллиарда человек и без таких мер, как кампания массовой вакцинации, это составляет 964 400 смертей.



Другое исследование ученых из Школы общественного здравоохранения Университета Фудань в Шанхае, прогнозирует, что волна Омикрон без ограничений приведет к 1,55 миллионам смертей за шестимесячный период, а пиковая потребность в отделениях интенсивной терапии превысит существующую мощность в 15,6 раз.