



Израильская делегация врачей едет в Эфиопию

Делегация из шести врачей и медсестер из больницы Ассута отправилась в Эфиопию с гуманитарной миссией.



Израильские специалисты будут обучать местные бригады минимально инвазивным операциям, а также сложным операциям при раке.



Возглавляет делегацию профессор Ханох Каштан из хирургического отделения больницы. По его словам, тот факт, что израильтяне присутствуют повсюду в мире — в Турции, Эфиопии и любой другой стране, — является поводом для чувства большой гордости и привилегии.



"В Эфиопии цель состоит не только в том, чтобы оказывать медицинскую помощь, но и в том, чтобы научить медицинские бригады страны ее оказывать", - отметил он.



Делегация встретится с высшими должностными лицами министерства здравоохранения Эфиопии.