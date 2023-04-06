



Израиль и Италия будут вместе постигать секреты долголетия

Ассоциация Vetek в Израиле провела конференцию "Нация долголетия" совместно с Университетом Бар-Илан и Фондом Шломо Тирана, на которой они подготовили проекты резолюций, направленных на развитие науки о героизме и долголетии на национальном и международном уровнях, сообщает The Media Line.



В резолюциях отмечено увеличение ресурсов, инвестиций и образования в этой области, а также создание и совершенствование мер по оценке дегенеративного старения, которые позволили бы выявить и предотвратить его на раннем этапе.



Доктор Илья Стамблер, главный научный сотрудник ассоциации Vetek, подчеркнул важность вмешательства в процесс старения для предотвращения связанных со старением заболеваний и увеличения продолжительности жизни.



В ходе конференции между Италией и Израилем было достигнуто соглашение о сотрудничестве в области изучения долголетия. Доктор Роберто Пили, президент Всемирного сообщества долголетия, базирующегося на Сардинии, Италия, сказал, что Израиль может стать крупным центром столь необходимых разработок в области долголетия. Сардиния стала важным центром исследований долголетия из-за высокой средней продолжительности жизни ее жителей.

