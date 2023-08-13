



Избегайте искусственных подсластителей, опасных для здоровья – мнение

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать не содержащие сахара подсластители (NSS) для контроля веса или снижения риска развития диабета, сердечных заболеваний или рака. Эти подсластители включают аспартам, сахарин, сукралозу, стевию и другие ингредиенты. Рекомендация основана на результатах обзора данных 283 исследований.



Полученные данные свидетельствуют о том, что использование NSS не дает никаких преимуществ в снижении жировых отложений. Согласно им, длительное использование искусственных подсластителей может иметь нежелательные эффекты – повышенный риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний и прочее.



Результаты исследований предполагают также наличие связи между потреблением сахарина и раком мочевого пузыря.

Исследование, опубликованное в марте этого года, показало, что эритрит (сорбит) тесно связан с риском “серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий”. Другими словами, люди с высоким уровнем эритрита в крови более склонны к сердечным приступам, инсультам и даже смерти.



После этого было проведено исследование сукралозы. Оно было настолько тревожным, что ученые утверждают, что люди должны прекратить его использовать, а правительство – регулировать его употребление. Исследователи обнаружили, что сукралоза вызывает расщепление ДНК, подвергая людей огромному риску. Они также связали сукралозу с синдромом проницаемого кишечника, что может привести к аутоиммунным заболеваниям.



Хотя все эти подсластители были одобрены для использования и признаны безопасными, их дальнейшее использование оказалось нужно ограничить. Известно, что некоторые подсластители вызывают вздутие живота и дискомфорт в желудке, а также сыпь/приливы, паническое возбуждение, головокружение и онемение, диарею, отеки, мышечные боли, мигрени, спазмы кишечника, проблемы с мочевым пузырем и боли в желудке.



Исследование, проведенное в Гарвардской медицинской школе, показывает, что употребление диетических напитков может фактически увеличить риск сердечных заболеваний. В этом исследовании у людей, которые употребляли более одной газировки в день, был повышенный на 25% риск снижения уровня глюкозы натощак и высокого уровня триглицеридов. У них был на 31% выше риск ожирения и на 44% выше риск развития метаболического синдрома.



В статье 2019 года доктор Майкл Грегер утверждал, что диабет увеличивается при употреблении сахарина, аспартама и сукралозы. Те самые продукты, которые уже более полувека рекламируются для снижения веса и предотвращения диабета, делают прямо противоположное.



Искусственные подсластители, как следует из их названия, не имеют ничего общего с цельной, настоящей пищей. Продукты, которые содержат искусственные подсластители, – это просто пищевые вещества, а не еда. Должно быть установлено государственное регулирование; как минимум, предупреждающая этикетка.



Автор Алан Фрейштат – тренер по здоровому образу жизни с более чем 25-летним профессиональным опытом. Он является директором The Wellness Clinic.

