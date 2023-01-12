



Гранатовый сок снижает до 10% “плохого” холестерина – исследование

Ученые проанализировали полезные элементы, содержащиеся в гранатовом соке, и выяснили, что некоторые из них работают как лекарственные компоненты. Это происходит благодаря антиоксидантам, известным своей реакцией на воспаления в организме.



Согласно выводам ученых, гранатовый сок содержит в три раза больше антиоксидантов, чем красное вино или зеленый чай. Находятся антиоксиданты в форме полифенолов, растительных пигментов. Именно они придают фруктам красный цвет.



В половине стакана зернышек граната содержится около 72 калорий, 16 граммов углеводов и 3 грамма клетчатки. Принесет пользу и большое количество фолиевой кислоты, витамина К и калия, оказывая непосредственное влияние на эластичность артериальных стенок, что позволяет контролировать артериальное давление.



Выводы исследования, опубликованного в Pharmacological Research, говорят, что гранатовый сок влияет как на систолическое, так и на диастолическое артериальное давление.



Ученые предполагают, что это происходит благодаря способности действовать как ингибитор АПФ. Именно их чаще всего можно встретить в лекарстве против артериального давления. Ингибиторы снижают активность фермента ангиотензина, вырабатываемого в почках.



Исследователи определили, что для того, чтобы увидеть результаты, каждому понадобится разное количество сока. Порой может пройти несколько недель, прежде можно будет заметить общие изменения. Точечные результаты будут заметны уже через несколько дней.



Эксперты Harvard Health сообщают, что значительное количество пищевых волокон и антиоксидантов не только уменьшает воспаление и поддерживает здоровье артерий, но может уменьшить вредный холестерин. Подтвердил это обзор 17 клинических испытаний, изучавших связь между холестерином и другими продуктами. Выяснилось, что благодаря гранату возможно снижение от 3% до 10% плохого холестерина.

