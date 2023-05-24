



Эяль Голан о закрытии дела: правда восторжествовала

"Король израильской поп-музыки" Эяль Голан приветствовал решение закрыть дело против него.



"После десятилетия несправедливых преследований и двух всесторонних расследований со стороны полиции правда наконец восторжествовала. Я и моя семья пережили трудное десятилетие, но я никогда не сдавался. Даже когда были попытки шантажа, я боролся за то, чтобы правда вышла наружу", - сказал певец.



По словам Голана, он кричал о том, что невиновен, со всех площадок, даже когда были те, кто не хотел этого слышать.



"Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, самую сильную армию в мире за то, что доверяете мне и отвергаете попытки нанести ущерб моим ценностям, за то, что каждый день придаете мне силы. Спасибо Всевышнему, ты всесилен", - добавил он.



Напомним, сегодня было объявлено о закрытии дела против Голана о сексуальных преступлениях из-за недостатка доказательств.