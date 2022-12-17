



Эпидемия "испанки" в России

Заболеваемость гриппом в стране выросла в несколько раз по сравнению с прошлогодними показателями — 143,6 случая на десять тысяч населения, информирует НИИ имени Смородинцева.



Среди штаммов преобладает так называемый свиной (H1N1). Генеалогически он восходит к знаменитой "испанке", которая, по некоторым оценкам, в 1918-1920 годах унесла жизни ста миллионов человек. Этот вариант несколько раз возвращался. Особенно тяжелой была пандемия 2009-го. Тогда погибли 18 449 человек — по данным ВОЗ.



Но ходят также обычный сезонный грипп H3N2 и другие респираторные вирусные инфекции. Они вернулись после двухлетнего перерыва, связанного с COVID-19.



"Из-за коронавируса действовали противоэпидемические мероприятия — маски, разобщение, обработка рук. Это, конечно, было эффективно и против других инфекций, в том числе гриппа", — объясняет РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.



Самая большая группа риска по гриппу — дети до пяти лет. Впрочем, и те, кто постарше, в том числе подростки, также под угрозой. Уже было несколько летальных случаев. В Ставрополе скончался 17-летний курсант университета МВД, в Ярославской области — 15-летняя девушка, в Челябинске — десятилетний школьник.



В ряде регионов в образовательных и медицинских учреждениях ввели карантин. При этом, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ограничения на федеральном уровне не планируются.