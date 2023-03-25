



Дорожное движение вредно для сердца – исследование

По данным ВОЗ, гипертония может привести к множеству состояний, таких как стенокардия, сердечные приступы, сердечная недостаточность, нерегулярное сердцебиение и внезапная смерть.



Новое исследование показало, что шум уличного движения может повысить риск гипертонии.



Новое рецензируемое исследование, опубликованное в журнале JACC: Advances, проанализировало более 240 000 участников и пришло к выводу, что шум уличного движения может вызывать гипертонию.



Более ранние исследования доказали причинно-следственную связь между звуками дорожного движения и высоким артериальным давлением. Тем не менее, более ранние исследования не оценивали, был ли это шум уличного движения или повышенное загрязнение воздуха, которые вызвали скачки давления.



“Шум и загрязнение воздуха, связанное с дорожным движением, сосуществуют вокруг нас. Крайне важно исследовать независимые эффекты дорожного шума, а не окружающую среду в целом”, — сказал HealthDay ведущий автор исследования Цзин Хуанг.



“Поскольку шумные районы, как правило, также имеют высокий уровень загрязнения воздуха, возникает один вопрос: вносят ли каждый из них свой вклад в риск, и это действительно так. Проживание в шумных и загрязненных зонах увеличивает риск гипертонии”, — сказал CNN старший автор Казем Рахими,профессор сердечно-сосудистой медицины и здоровья населения в Оксфордском университете.



Исследователи собрали данные участников в возрасте 40-69 лет, у которых не было гипертонии в начале.



Из 240 000 участников у 21 140 развились случаи первичной гипертензии. Это показало связь между состоянием и звуком дорожного движения.



“Данные, представленные в этой статье, предоставляют доказательства более высокого качества, подтверждающие возможность изменения дорожного шума и загрязнения воздуха как на индивидуальном, так и на общественном уровне для улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы”, — отметил научный сотрудник-кардиолог из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.



Ученые добавили, что уровень заболеваемости гипертонией увеличивался, когда уровень загрязнения воздуха был высоким.



“Мы были немного удивлены тем, что связь между дорожным шумом и гипертонией была устойчивой даже после поправки на загрязнение воздуха”, — сказал Хуан HealthDay.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) “гипертония (высокое артериальное давление) — это когда давление в ваших кровеносных сосудах слишком высокое (140/90 мм рт.ст. или выше). Это распространено, но может быть серьезным, если его не лечить”.



По данным MedicalDaily.com, гипертония поражает 50% американцев старше 20 лет.



По данным ВОЗ, гипертония, если ее не лечить, может привести к множеству состояний, таких как стенокардия, сердечные приступы, сердечная недостаточность , нерегулярное сердцебиение и внезапная смерть.



