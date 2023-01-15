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COVID в Израиле: выявлен всего 301 новый случай
15.01.2023 11:30 Алина Груднева

COVID в Израиле: выявлен всего 301 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 775 999 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 1 января.

Уточняется, что был выявлен 301 новый случай за прошедшие сутки. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 587 пациентов.

На сегодняшний день, 130 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 111 человек.

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