



COVID в Израиле: выявлен всего 301 новый случай

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 775 999 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 1 января.



Уточняется, что был выявлен 301 новый случай за прошедшие сутки. Активными носителями, на настоящее время, являются 7 587 пациентов.



На сегодняшний день, 130 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 111 человек.