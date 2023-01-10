



COVID в Израиле: 1 002 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 772 755 человек.



Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой Министерства здравоохранения 10 января.



Уточняется, что было выявлено 1 002 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 9 012 пациентов.



На сегодняшний день, 144 пациента - в тяжелом состоянии, из них 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 12 101 человек.