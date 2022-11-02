



Захава Гальон ищет потерянные голоса

Глава Мерец Захава Гальон впервые прокомментировала результаты выборов, в результате которых партия не преодолела избирательный барьер . Убедитесь, что все голоса подсчитаны.



"Это непростой момент для меня. Я знаю, что и для вас тоже. Но сейчас еще не время для выводов и подведения итогов", - сказала Гальон. "Мерец" в настоящее время не хватает менее 0,1% до избирательного барьера. У нас есть время до вторника, чтобы пройти через тысячи протоколов избирательной комиссии, чтобы каждый голос был учтен. Это наш последний шанс исправить ситуацию. Давайте сделаем это вместе".



Как уже упоминалось, согласно последним обновленным данным об истинных результатах, Мерец получила 3,19% голосов, которые были подсчитаны, и, по оценкам, ей не хватает около 24 тысяч голосов из двойных конвертов и бюллетеней, которые не были подсчитаны. Если Мерец не преодолеет избирательный порог, ожидается, что правый блок получит 65 мандатов.