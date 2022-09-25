



Шакед: "Нетаниягу нам поможет"

Министр внутренних дел Израиля Аелет Шакед заявила в закрытых беседах, что если ее партия достигнет 2,5% в опросах, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу вмешается, чтобы помочь партии "Еврейский дом" преодолеть избирательный порог.



"Задача не в том, чтобы пройти избирательный барьер, который составляет 3,25%. Скорее, достаточно, чтобы мы стояли на уровне 2,5 - 2,7%, и тогда Нетаниягу позаботится чтобы мы преодолели барьер", - заявила Шакед, передает KAN Reshet Bet.



Как отмечается, Шакед также сказала, что если ее партия станет сильнее, то у Нетаниягу не будет выбора, и он скажет "Ликуду" прекратить нападать на нее и даже будет помогать им, как он помогает блоку "Религиозный сионизм".