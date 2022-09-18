



Саар не поддержит правительство с Объединенным Списком

Министр юстиции Израиля Гидеон Саар клянется, что у него нет шансов войти в будущую коалицию с союзом арабских фракций.



Об этом сообщает Times of Israel.



"Я не знаю о Лапиде, но от имени Гидеона Саара и партии "А-Махане А-Мамлахти" мы не согласимся на правительство, которое опирается на Объединенный Список, и точка", - заявил Саар.



Напомним, что Объединенный Список распался перед выборами на альянс "Хадаш-Таал" и партию "Балад", которые пойдут на выборы отдельно.