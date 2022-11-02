Новости » Выборы в Израиле
Подсчитаны 97% голосов, у блока Нетаниягу - 65 мандатов
02.11.2022 11:06 Аркадий Бочаровский

Подсчитаны 97% голосов, у блока Нетаниягу - 65 мандатов


Правые продолжают лидировать даже после подсчета почти всех голосов на выборах в 25-й Кнессет. У блока Нетаниягу  - 65 мандатов, в то время как нынешняя коалиция - только 50. Мерец по-прежнему не преодолевает избирательный порог.

Результаты на момент подсчета 97% голосов:

Ликуд - 31 мандат

Еш Атид - 24 мандата

Религиозный сионизм - 14 мандатов

Махане Мамлахти - 12

ШАС - 12 мандатов

Яадут А-Тора - 8 мандатов

Раам - 5 мандатов

Хадаш Тааль - 5 мандатов

Авода - 4 мандата

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы