



Подсчитаны 97% голосов, у блока Нетаниягу - 65 мандатов



Правые продолжают лидировать даже после подсчета почти всех голосов на выборах в 25-й Кнессет. У блока Нетаниягу - 65 мандатов, в то время как нынешняя коалиция - только 50. Мерец по-прежнему не преодолевает избирательный порог.



Результаты на момент подсчета 97% голосов:



Ликуд - 31 мандат



Еш Атид - 24 мандата



Религиозный сионизм - 14 мандатов



Махане Мамлахти - 12



ШАС - 12 мандатов



Яадут А-Тора - 8 мандатов



Раам - 5 мандатов



Хадаш Тааль - 5 мандатов



Авода - 4 мандата