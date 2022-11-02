Подсчитаны 97% голосов, у блока Нетаниягу - 65 мандатов
Правые продолжают лидировать даже после подсчета почти всех голосов на выборах в 25-й Кнессет. У блока Нетаниягу - 65 мандатов, в то время как нынешняя коалиция - только 50. Мерец по-прежнему не преодолевает избирательный порог.
Результаты на момент подсчета 97% голосов:
Ликуд - 31 мандат
Еш Атид - 24 мандата
Религиозный сионизм - 14 мандатов
Махане Мамлахти - 12
ШАС - 12 мандатов
Яадут А-Тора - 8 мандатов
Раам - 5 мандатов
Хадаш Тааль - 5 мандатов
Авода - 4 мандата