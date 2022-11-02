



Подсчет по городам: за кого голосовали жители Иерусалима и Тель-Авива

В Иерусалиме были подсчитаны около 89% голосов избирателей.



В городе, по подсчетам, лидирует Яадут А-Тора - с 23,5% голосов, на втором месте Ликуд с 19,1%, за ним следует Религиозный сионизм с 14,3% и Еш Атид с 7,4% голосов, сообщает Ynet.



В то же время в Тель-Авиве были подсчитаны около 60% голосов. В городе лидирует партия Еш Атид с 34%, на втором месте Ликуд с 17,8%, Мерец получает 10,5% голосов, Авода - 9%.



Однако важно отметить, что голоса в районе Яффо еще не подсчитаны.