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Подсчет по городам: за кого голосовали жители Иерусалима и Тель-Авива
02.11.2022 08:15 Ольга Белозерова

Подсчет по городам: за кого голосовали жители Иерусалима и Тель-Авива

В Иерусалиме были подсчитаны около 89% голосов избирателей. 

В городе, по подсчетам, лидирует Яадут А-Тора - с 23,5% голосов, на втором месте Ликуд с 19,1%, за ним следует Религиозный сионизм с 14,3% и Еш Атид с 7,4% голосов, сообщает Ynet.

В то же время в Тель-Авиве были подсчитаны около 60% голосов. В городе лидирует партия Еш Атид с 34%, на втором месте Ликуд с 17,8%, Мерец получает 10,5% голосов, Авода - 9%. 

Однако важно отметить, что голоса в районе Яффо еще не подсчитаны.

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