



Количество мандатов блока Нетаниягу снизилось до 59

Если бы выборы состоялись сегодня, блок Нетаниягу получил бы 59 мест, что на одно меньше по сравнению с аналогичным опросом, проведенным неделю назад, показало новое исследование Panel Politics for Maariv. Блок Лапида получит 57 мест, на одного больше, чем на прошлой неделе, а Хадаш-Таал получит последние четыре места.



"Ликуд» получил 31 место. Религиозный сионизм и "А махане а мамлахти" получили по 13 мест по сравнению с 12 на прошлой неделе. НДИ поднялась в рейтинге и получила 6 мест за счет партии "Авода", у которой осталось пять мест, как показал опрос.



Остальные цифры остались такими же, как и на прошлой неделе:

"Еш Атид" 24,

"Шас" 8,

"Яадут А-Тора" 7,

"Мерец" 5,

"Раам" 4 и

"Хадаш-Тааль" 4.



"Хабаит Хайехуди" во главе с министром внутренних дел Айелет Шакед набрала всего 1,9% голосов по сравнению с 2% на прошлой неделе и не преодолеет избирательный барьер. "Балад" набрал от 1,2% до 1,6%.

