



Опрос Маарив: блок Нетаниягу - 60 мандатов

Блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, не получает 61 мандат, необходимый для формирования правительства, зато Яир Лапид укрепляет позиции.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса "Маарив".

Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд получила бы 31 мандат, Еш Атид - 25.

Религиозный сионизм - 14, А-Махане а-Мамлахти - 12, ШАС - 9, Яадут А-Тора - 6, НДИ - 6, Мерец - 5, Авода - 4 , Хадаш-Тааль - 4, Раам - 4.

Таким образом, блок Нетаниягу получает 60 мандатов, в то время как его противники - 44.