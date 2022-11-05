



Депутат "Авода": "Неудача - это и наша заслуга"

Депутат Кнессета Эфрат Райтен от партии "Авода" признала в пятницу, что ее партия потерпела поражение в предвыборной кампании после того, как "Авода" получила всего четыре места в новом Кнессете.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Выступая на 12-м канале Райтен заявила: "Здесь наблюдается провал "Авода", нам нужно смотреть на реальность нашими глазами".



В то же время она отказалась призвать Михаэли уйти в отставку, сказав: "Вы не услышите от меня, что Михаэли должна уйти в отставку".



"Никто не уклоняется от ответственности. Неудача - это и наша заслуга. Мы" упали" с семи мест на четыре, и это можно объяснить по-разному, но это не имеет значения. Результаты говорят сами за себя. Но провал намного больше. В конце концов, Мейрав несет ответственность за партию, а Лапид - за руководство блоком. Он взял на себя эту ответственность. Мы провели предвыборную кампанию не против "Мерец", а за Лапида. Мы не хотели навредить и отобрать голоса у "Мерец". Мы провели нашу кампанию. Сегодня очень легко искать козлов отпущения, но это мудрость задним числом. Мог быть и другой сценарий, когда мы объединились бы и получили пять мест, а нам сказали бы, что мы уничтожили "Авода", - рассуждала Райтен.



В заключение Райтен сказал, что "Авода"действительно несет ответственность, но руководители блока и руководители других партий также должны смотреть правде в глаза и видеть, где они ошиблись.