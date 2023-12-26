



Южная Корея расширила экспортные санкции против РФ

Южная Корея значительно усилила экспортный контроль по отношению к РФ и Беларуси.



По данным информационного агентства Yonhap, расширен список товаров, которые подлежат ограничениям.



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В частности, в список попали еще 682 позиции. Речь идет о товарах, которые запрещено поставлять в РФ и Беларусь. Среди позиций - тяжелая строительная техника, аккумуляторные батареи, станки и авиационные компоненты.



Общее число в перечне товаров, которые подлегают ограничениям, таким образом увеличилось до 1159. Новые экспортные санкции вступят в силу в январе 2024 года.