



Walmart откроет 150 новых магазинов в США

Walmart, крупнейший американский гигант розничной торговли, открывает 150 новых магазинов в США, одновременно продолжая реконструировать существующие объекты по всей стране, объявила компания в среду, 31 января.



Эта инициатива, рассчитанная на ближайшие пять лет, поможет расширить зону присутствия Walmart. В стране уже работает около 1,6 миллиона человек, что делает ее крупнейшим частным работодателем в стране. "Эти проекты представляют собой миллионы долларов капитальных вложений в рабочую силу, материалы и налоговые поступления, которые приносят пользу соответствующим сообществам", - сказал в своем заявлении президент и генеральный директор Walmart U.S. Джон Фернер. "Они помогут нам привлечь и обслужить еще больше покупателей".



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Планы розничного гиганта по расширению сети являются признаком уверенности компании в том, что у нее есть магазины. В настоящее время у ритейлера насчитывается не менее 10 000 магазинов в США. Еще в 2016 году компания заявила, что планирует снизить темпы строительства новых магазинов, сосредоточившись на онлайн-продажах. Нынешняя экспансия компании обусловлена увеличением числа покупок, совершаемых лично покупателями после пандемии, но при этом она по-прежнему использует помещения для процветания своей стратегии электронной коммерции.



Компания также заявила, что в течение следующих 12 месяцев планирует переоборудовать 650 магазинов в 47 штатах и Пуэрто-Рико. В новых и реконструированных магазинах будет реализована концепция Walmart "Магазин будущего", которая обещает инновационные технологии и улучшенную выкладку товаров, чтобы помочь сотрудникам лучше обслуживать покупателей, говорится в сообщении компании.

