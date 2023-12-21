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Всемирный банк: в Ливане очередная рецессия на фоне войны в Израиле
21.12.2023 15:24 Алина Груднева

Всемирный банк: в Ливане очередная рецессия на фоне войны в Израиле

В Ливане зафиксирована очередная рецессия, в которой Всемирный банк обвиняет войну между Израилем и ХАМАСом и эскалацию на границе между Израилем и Ливаном.

По данным банка, ливанская экономика начала расти впервые с 2018 года на 0,2% за счет летнего туризма и денежных переводов.

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Однако на фоне нынешнего конфликта слабый рост резко повернулся вспять.

"Экономика возвращается в рецессию", - сказано в докладе.

По данным Всемирного банка, более половины забронированных на зимние каникулы поездок в Ливан были отменены, хотя туризм, как таковой, и не может служить основой для восстановления экономики.

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