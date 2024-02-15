



Венгрия заблокировала новый пакет санкций против РФ

Венгрия наложила вето на 13-й пакет европейских санкций против России.



По данным газеты Financial Times, это произошло на встрече постоянных представителей ЕС.



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Уточняется, что Венгрия оказалась единственной страной, которая выступила против новых антироссийских санкций. Ее представители пояснили, что пошли на такой шаг из-за включения в 13-й пакет китайских компаний, которые помогают РФ в войне против Украины.



По данным издания, венгерский постпред в ЕС попросил еще "немного времени" для анализа предложений. Отмечается, что новый пакет антироссийских санкций будет одобрен до 24 февраля. Под ограничения попадут около 110 физических и юридических лиц.

