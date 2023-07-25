



В ЮАР построят крупнейший в мире завод по производству "топлива будущего"

В заливе Нельсона Манделы, в Восточной Капской провинции Южной Африки, тысячи гектаров земли однажды могут стать крупнейшим в мире заводом по производству зеленого аммиака.



Аммиак, состоящий из азота и водорода, обычно используется в качестве удобрения. В начале 1910-х годов ученые разработали способ его синтеза, но до этого основным сельскохозяйственным удобрением были гуано, экскременты летучих мышей или птиц, которые приходилось добывать с тропических островов и которых не хватало.



Производство аммиака в промышленных масштабах привело к буму сельского хозяйства, и, согласно исследованию Университета Манитобы, без него сегодня мы не смогли бы производить примерно половину продуктов питания в мире.



Аммиак также используется для производства взрывчатых веществ в горнодобывающей промышленности и является ключевым ингредиентом многих фармацевтических и чистящих средств. В настоящее время его производство в основном связано с ископаемым топливом, и на его долю приходится 1,8% мировых выбросов CO2. Но с использованием возобновляемых источников энергии можно производить "зеленый" аммиак, сокращая углеродный след сельскохозяйственного производства.



Заметным среди них является использование аммиака в качестве топлива, что может способствовать декарбонизации судоходного сектора. Именно на этом сосредоточится завод Mandela Bay.



Процесс производства зеленого аммиака довольно прост и требует только воды, воздуха и энергии. Электролиз используется для разделения воды на водород и кислород, а установка разделения воздуха извлекает из воздуха азот. Затем водород и азот объединяют для получения аммиака.



Процесс превращения его в «зеленый» заключается в том, что для производства используются возобновляемая энергия, а не ископаемое топливо.



По прогнозам, запуск завода в 2026 году будет стоить 4,6 миллиарда долларов. Он будет получать энергию от ближайшей солнечной электростанции, а вода, которая необходима для производства аммиака, будет поступать с местного завода по производству поваренной соли, который опресняет морскую воду.

За время реализации проекта в регионе будет создано не менее 20 000 рабочих мест.



В 2018 году на судоходную отрасль приходилось почти 3% мировых выбросов CO2. По данным Международного энергетического агентства, в 2050 году аммиак должен будет составлять 45% мирового спроса на энергию для судоходства, чтобы реализовать сценарии нулевого выброса, что означает, что он является важным компонентом более зеленого будущего. Но зеленый аммиак также можно сжигать на существующих угольных электростанциях, чтобы быстро сократить выбросы CO2, отмечается в исследовании, или на заводах, полностью адаптированных для работы на аммиаке.



Одним из ограничивающих факторов является то, что аммиак является резким и токсичным газом, поэтому с ним должны обращаться обученные специалисты. Использование его в качестве топлива приводит к образованию оксидов азота, которые могут действовать как парниковые газы и вызывать загрязнение воздуха, что требует дополнительных технологий для контроля выбросов.



И многие из систем, которые будут использовать зеленый аммиак, включая судовые двигатели, все еще находятся в стадии разработки, поэтому уровень производства в настоящее время низок. Однако ожидается, что производство будет расти: согласно отчету Precedence Research, рынок зеленого аммиака в 2021 году составлял всего 36 миллионов долларов, но к 2030 году он вырастет до 5,4 миллиарда долларов.