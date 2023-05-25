



В Stratasys объявили о слиянии с американской компанией Desktop Metal

Израильская компания по 3D-печати Stratasys и американская Desktop Metal, Inc. объявили сегодня о том, что заключили окончательное соглашение об объединении всех акций на сумму 1,8 миллиарда долларов. Слияние нацелено на объединение сильных сторон Stratasys в области полимеров с дополнительным лидерством Desktop Metal в промышленном массовом производстве, пишет Globes.



Stratasys и Desktop Metal заявляют, что в 2025 году их выручка составит 1,1 миллиарда долларов, а к 2032 году рынок превысит 100 миллиардов долларов.



Когда слияние будет завершено, акционерам Stratasys будет принадлежать 59% объединенной компании, а устаревшим акционерам Desktop Metal — 41%. Слияние планируется завершить в четвертом квартале 2023 года.



Генеральный директор Stratasys Йоав Зейф сказал: "Сегодня важный день в эволюции Stratasys. Объединение с Desktop Metal ускорит траекторию нашего роста за счет объединения двух лидеров для создания ведущего мирового поставщика промышленных решений для аддитивного производства продукции, включая аэрокосмические, автомобильніе, потребительские товары, продукцию для здравоохранения и стоматологии".



Председатель Desktop Metal Рик Фулоп добавил: "Объединение этих двух великих компаний знаменует собой поворотный момент в продвижении следующего этапа аддитивного производства для массового производства. Вместе мы будем стремиться создать еще более устойчивое предложение с диверсифицированной клиентской базой в различных отраслях и приложениях, чтобы обеспечить долгосрочный устойчивый рост".



Компания Stratasys из Реховота в последние месяцы стала объектом враждебного поглощения богатой израильской компанией по 3D-печати Nano Dimension.



В ответ Stratasys приняла план защиты прав акционеров с ограниченным сроком действия, чтобы предотвратить поглощение, которое оценивалось примерно в 1,2 миллиарда долларов.