В Кнессете одобрили сокращение бюджетов министерств в пользу нацгвардии
В воскресенье, 2 апреля, в Кнессете одобрили законопроект о сокращении бюджетов министерств для финансирования создания национальной гвардии, которая будет подчинена министерству внутренней безопасности.
Согласно решению, в бюджет министерства будет добавлен один миллиард шекелей на формирование нацгвардии.
Как сообщает "Маарив", в ряды национальной гвардии будет нанято 3000 полицейских. Также будет повышена их заработная плата.
Напомним, что против этого шага выступали лидеры оппозиции, глава полиции, юридический советник правительства и протестные движения.