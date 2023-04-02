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В Кнессете одобрили сокращение бюджетов министерств в пользу нацгвардии
02.04.2023 15:23 Алина Груднева

В Кнессете одобрили сокращение бюджетов министерств в пользу нацгвардии

В воскресенье, 2 апреля, в Кнессете одобрили законопроект о сокращении бюджетов министерств для финансирования создания национальной гвардии, которая будет подчинена министерству внутренней безопасности.

Согласно решению, в бюджет министерства будет добавлен один миллиард шекелей на формирование нацгвардии.

Как сообщает "Маарив", в ряды национальной гвардии будет нанято 3000 полицейских. Также будет повышена их заработная плата.

Напомним, что против этого шага выступали лидеры оппозиции, глава полиции, юридический советник правительства и протестные движения.
 

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