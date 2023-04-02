



Бен-Гвир о нацгвардии: Бахарав-Миара пытается втыкать палки в колеса

В воскресенье, 2 апреля, юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступила категорически против формирования национальной гвардии, которая будет подчинена министерству внутренней безопасности.



В ответ министр сказал, что она пытается подорвать безопасность Израиля.



"Она в очередной раз пытается втыкать палки в колеса и теперь пытается помешать созданию национальной гвардии. Бахарав-Миара не понимает, где ее место", - возмутился Бен-Гвир.



Ранее глава полиции Коби Шабтай тоже раскритиковал планы сформировать нацгвардию. Он направил Бен-Гвиру письмо, в котором предупредил о "катастрофических последствиях" создания этих сил.

