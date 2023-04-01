



Лапид: бюджеты министерств хотят сократить ради "клоуна из Tiktok"

В воскресенье, 2 апреля, правительство будет голосовать за сокращение бюджетов министерств, чтобы профинансировать формирование национальной гвардии, которая будет подконтрольна министерству внутренней безопасности.



Вечером в субботу лидер оппозиции Яир Лапид опубликовал по этому поводу гневный пост.



"Они сократят бюджеты на сферы здравоохранения и образования, сократят социальные пособия, средства на общественный транспорт, и все это для финансирования частной армии головорезов для клоуна из Tiktok", - возмутился Лапид.



По мнению председателя "Еш Атид", правительство должно проголосовать "против этого безумия", если у ее представителей "хоть на йоту осталась национальная ответственность".