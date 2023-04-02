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Движение за качество власти: остановить создание нацгвардии Бен-Гвира
02.04.2023 13:49 Алина Груднева

Движение за качество власти: остановить создание нацгвардии Бен-Гвира

"Движение за качество власти" раскритиковало планы правительства одобрить формирование национальной гвардии, которая будет подчинена министерству внутренней безопасности.

Протестное движение отправило соответствующее письмо министрам.

Они призвали выступить против продвижения предложения о создании нацгвардии до того, как будут выслушаны позиции правоохранительных органов и силовых структур.

"Министр Бен-Гвир полон решимости создать политическую полицию, которая будет служить его личным интересам с этой целью держит страну в заложниках", — сказано в заявлении.
 

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