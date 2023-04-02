



Шабтай предупредил о “катастрофе” после создания Национальной гвардии”

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир решил не допустить начальника полиции Коби Шабтая на заседание кабинета министров 2 апреля, где будет принято решение о создании Национальной гвардии. В ответ, Шабтай направил ему письмо, в котором предупредил о "катастрофических последствиях" создания этих сил.



"Поскольку предложение включает в себя возможность передачи определенных подразделений из МАГАВа в ведение Национальной гвардии, мы должны предупредить, что это предложение нанесет серьезный ущерб структуре полиции, ее силе и профессионализму не только МАГАВа, но и всей полиции", - написал Шабтай. "Этот шаг будет иметь катастрофические последствия для полиции Израиля, и обязательно нужно дать полиции возможность объяснить последствия этого шага, прежде чем будет принято решение", 0 говорится в письме.



Шабтай добавил: "Совершенно не ясно, какова причина создания дополнительного органа безопасности в Государстве Израиль, чьи сферы ответственности и полномочия пересекаются со сферами ответственности и полномочиями полиции, и даже объяснение этого предложения не содержит никаких реальных обоснований этого ненужного шага".