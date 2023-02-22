



В Эйлат за полчаса: самый быстрый японский поезд на пути в Израиль



Посол Израиля в Японии Гилад Коэн сообщил с, что он недавно встретился с руководством Shinkansen, самого быстрого японского поезда в мире, с одной единственной целью: продвинуть процесс доставки японских сверхскоростных поездов в Израиль и осуществить давнюю израильскую мечту - прибыть в Эйлат на поезде всего за полчаса.



Более того, по словам Коэна, на специальной встрече израильских бизнесменов, приехавшей в Японию для профессионального тура под руководством Media Real Estate, японцы выразили заинтересованность в продвижении этого процесса.



Напомним, что в победной речи премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что обязательно продвинет строительство поезда до Эйлата.



"Как только я услышал инаугурационную речь Нетаниягу, я связался с компанией Shinkansen. Они проявили интерес и сегодня регулярно связываются с нами, выражая заинтересованность", - говорит Коэн.



Японский Shinkansen сегодня развивает скорость 350 км/ч, но следует отметить, что в эти дни ведутся активные работы над новым сверхскоростным поездом, который достигнет рекордной скорости в 630 км/ч. Следует отметить, что уже в 2015 году судно на воздушной подушке смогло развить скорость в 630 км/ч и с тех пор перешло в разряд коммерческих.



Успешный пример подобного хода можно увидеть на итальянских железнодорожных заводах. Линия была куплена японцами, и сегодня по ней передвигаются гораздо быстрее - при поездке из Флоренции в Рим, более 300 километров, требуется всего около 75 минут.



После того как в мае 2022 года был утвержден бюджет на планирование поезда до Эйлата, министр финансов Бецалель Смотрич три недели назад посетил южный город для встречи с мэром Эли Ланкри и сказал о поезде до Эйлата: "Реализация огромного потенциала Эйлата даст огромный толчок не только Негеву и сионизму, но и израильской экономике в целом".