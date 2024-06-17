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Усманов подал в суд на немецкий банк
17.06.2024 15:30 Алина Груднева

Усманов подал в суд на немецкий банк

Олигарх Алишер Усманов подал иск в суд на немецкий банк UBS.

По данным информационного агентства РБК, он обвиняет финансовое учреждение в ложных уведомлениях о подозрительных операциях, из-за которых были проведены масштабные обыски. 

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Усманов заявил, что до 2022 UBS направил свыше 10 "необоснованных уведомлений".

"Принимая во внимание урон репутации Усманова и стоимость затронутых этими действиями имущественных ценностей по всему миру, последствия для UBS могут быть сравнимы с последствиями цунами", - сказал его адвокат.

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