



14 пакет санкций: мама Кадырова и перегрузка российского СПГ

Совет ЕС принял 14-й пакет санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Экономики ограничения затронули 116 физических и юридических лиц, среди которых известные певцы, актеры, пропагандисты и те, кто работает на ФСБ.



В список, в частности, попали:

- певица Полина Гагарина, фашиствующий певец Shaman (Ярослав Дронов), а также актеры Иван Охлобыстин и Вячеслав Манучаров,



- основатель News Media (в него входят российские паблики Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов. Глава организации "Институт развития интернета" Алексей Гореславский, финансировавшей создание сериала "Слово пацана".



- бывшая спортсменка и телеведущая Мария Киселева (вела игру "Слабое звено"), ныне депутат Мосгордумы.



- гендиректор компании "Балтика" Таймураз Боллоев (эту компанию Кремль после войны забрал у международного концерна Carlsberg).



А теперь посмотрим, какие бизнесы были записаны в этот 14-й пакет.



Под санкциями оказалась крупнейшая судоходная компания России "Совкомфлот", пассажирская авиакомпания "Уральские авиалинии" и грузовой авиаперевозчик "Волга-Днепр" (вместе с владельцами).



В списке и миллиардеры Роман Троценко и Игорь Алтушкин, а также госсекретарь "российско-белорусского союзного образования" Дмитрий Мезенцев.



"Общественный фонда имени Кадырова" и мама Кдырова - Аймани Кадырова (в списке санкций отмечается, что фонд Кадырова осуществлял образовательные и милитаристские программы для украинских детей и подростков с целью отторжения их от Украины и их родных). Стоит подождать реакции Кадырова. По поводу мамы он очень сильно нервничал всегда, словно все имущество на нее переписал, как некоторые.



Ограничения коснулись также командующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева, губернатора Орловской области Андрея Кличкова, главы Росимущества Вадима Яковенко, "Белорусского союза молодежи" и его первого секретаря ЦК Александра Лукьянова, посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мельника.



В перечне и Руслан Перетятько и Андрей Коринец из "группы Каллисто". Она включает офицеров российской военной разведки, организующих фишинговые кампании с целью сохранения конфиденциальных данных в государственных структурах, включая оборону и внешние связи.



Александр Склянко и Николай Черных из "хакерской группы Армагеддон", поддерживаемой российской ФСБ также теперь подсанкционные. Эта группа осуществляет различные кибератаки, оказывающие существенное влияние на правительства стран-членов ЕС и Украины.



Европейский союз также включил в список санкций двух работающих сотрудников ФСБ в оккупированном Крыму и Севастополе и Международный детский центр "Артек". Он находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма.



14-й пакет экономических и индивидуальных санкций ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины важен, поскольку кроме указанных выше лиц, один из основных его пунктов касается российского сжиженного природного газа.



Пакет санкций содержит запрет на услуги по перегрузке российского СПГ на территории ЕС с целью перевалочных операций в третьи страны. Это включает как перевалку с судна на судно, так и перевалку с судна на берег, а также перегрузочные операции.