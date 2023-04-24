



Украинское зерно пойдет нуждающимся: ООН готова решить проблему

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) готова помочь ЕС избавиться от избытка украинского зерна и доставить его в страны, которые в нем больше всего нуждаются. Об этом рассказал директор глобальных офисов ВПП в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик, сообщает издание Politico.



Официальные лица Европейской комиссии встретились с представителями пяти восточноевропейских стран, чтобы обсудить предложения по решению проблемы огромного притока украинского зерна и других продуктов после того, как четыре из них - Польша, Венгрия, Словакия и Болгария - ввели запреты на импорт.



"Доставка зерна некоторым из самых бедных людей в мире имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозим зерно из Украины через Черное море и готовы работать с Европейской Комиссией и государствами-членами для поиска решений. Потребности взлетно-посадочной полосы значительны, и мы имеем опыт борьбы со сложной логистикой при доставке больших объемов в нуждающиеся страны", - сказал Фрик.



Отмечается, что ВПП уже доставляет продукцию, которая экспортируется из Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. Судьба соглашения теперь "висит на волоске" после того, как Россия заявила, что больше не будет гарантировать безопасный проход судов после 18 мая.



Напомним, что работа "зернового соглашения" может быть приостановлена на фоне блокирования экспорта украинского зерна со стороны России.