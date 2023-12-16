



Турция пытается усидеть на всех стульях сразу

Относительно торговых инициатив, в рамках программы “Один пояс, один путь” президент Комитета внешнеэкономических отношений Наиль Олпак заявил, что Турция должна сделать все от нее зависящее, чтоб помешать Китаю доминировать на рынке, однако средства, которые Китай инвестирует в развитие торговых связей и путей столько велики, что Турции очень сложно тягаться с таким гигантом. Помешать Китаю турки не в силах, но и остаться стоять в стороне тоже не могут. Значит что?.. Ясного ответа пока нет.



Что касается бойкота торговли с Израилем, тут уже Наиль Олпак вспомнил драматические картины Газы (драму Израиля, по-прежнему, турки замечать не собираются). Однако, по словам самого Олпака: “Ведь никто не говорил: “никакой торговли с Израилем”. Внезапно. Хотя, не забыл он упомянуть, что коммерческие обороты между странами упали на 30-40%.



“Я думаю, что бойкот Израиля на повестке дня находится в ином положении, чем старые бойкоты. Реакция в мире не такая. Другими словами, это другая реакция, чем та, которую мы испытывали до сих пор”.



Понимайте как хотите.



По поводу требования США приостановить торговые отношения с Россией Олпак сказал: “США, возможно, пожелают дать директивы по эмбарго. Позиция Турции в этом контексте, как политическая, так и коммерческая, ясна.



Они могут попросить не продавать России продукцию, связанную с войной, но Турция не в состоянии закрыть все двери”, - сказал Опак.

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“Турция будет продолжать отстаивать свои коммерческие интересы, несмотря ни на что, поскольку такой вещи, как блокирование торговли, еще не было, сказал он, добавив, что торговля и экспорт Турции с Россией значительно увеличились в этом году”.