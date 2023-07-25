



Торги на Тель-Авивской фондовой бирже завершились падением цен

Конституционный кризис и его возможные последствия для экономики негативно сказались на Тель-Авивской фондовой бирже, которая завершила дневные торги резким падением цен и очень высоким оборотом.



Индекс Tel Aviv 35 подскочил на 3,02%, а индекс Tel Aviv 125 подскочил на 3,06%. Ежедневный оборот составил 3,58 миллиарда шекелей.



В Нью-Йорке был зафиксирован рост, индекс Dow Jones вырос примерно на 0,05%, S&P 500 вырос примерно на 0,20%, а Nasdaq Composite укрепился примерно на 0,45%.



В Европе также был зафиксирован рост цен, лондонский FTSE 100 и франкфуртский DAX выросли примерно на 0,25% и 0,15% соответственно.

