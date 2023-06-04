



Tether приступит к майнингу биткоина в Уругвае

Ведущий эмитент стейблкоинов Tether объявил о своем решении инвестировать ресурсы в производство энергии и устойчивый майнинг биткоина (BTC) в Уругвае. Компания заключила партнерство с местной лицензированной компанией для реализации проекта.



Эмитент стейблкоинов заявил, что инвестирует в возобновляемые источники энергии, чтобы стимулировать устойчивый майнинг биткоина, который является важнейшим аспектом поддержания самой устойчивой и безопасной денежной сети в мире.



Tether заявила, что выбрала Уругвай для добычи биткоина, потому что эта латиноамериканская страна предлагает идеальные условия для майнинга биткоина, благодаря впечатляющему использованию устойчивых и экологичных источников энергии. Компания добавила, что поскольку большинство (94%) энергии в Уругвае поступает из возобновляемых источников, страна представляет собой отличную среду для энергоемких операций.



Между тем, последнее событие свидетельствует о неизменном оптимизме Tether в отношении Биткойна. Ранее в этом месяце компания объявила, что будет регулярно инвестировать до 15% своей прибыли в ведущую криптовалюту для укрепления своих резервов.