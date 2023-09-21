



Терминал 3 аэропорта Бен-Гурион будет расширен





За последнее десятилетие значительно увеличился поток пассажиров, пользующихся аэропортом Бен-Гурион. В этом году через аэропорт пройдут 25 млн пассажиров, что побьет предыдущий рекорд 2019 года.



В 2022 году пассажиры потратили 2,4 млрд шекелей в магазинах, ресторанах и кафе Терминала 1 и Терминала 3 аэропорта Бен-Гурион. Рост пассажиропотока характеризуется также изменением состава пассажиров. Например, больше пассажиров с детьми стали летать чаще одного раза в год.



В 2024 году начнется проект расширения Терминала 3, в рамках которого будут расширены коммерческие площади и расширена операционная инфраструктура с целью приведения масштаба деятельности терминала в соответствие с будущей пассажировместимостью.



Одновременно с физическим расширением коммерческих площадей Управление аэропортов Израиля будет модернизировать и увеличивать ассортимент существующих магазинов, закусочных и кафе, одновременно расширяя ассортимент и контролируя уровень цен в точках общественного питания и кафе.



Упор будет сделан на увеличение разнообразия и уделение внимания потребностям пассажиров, а также на приведение предложения в соответствие с потребностями пассажиров.



