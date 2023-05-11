



Тель-Авивская фондовая биржа закрыла торговый день более высокими ставками

Торги на Тель-Авивской фондовой бирже велись с открытия дня с ростом цен, и эта тенденция сохранялась до закрытия торгов. Индекс ТА 35 закрылся с ростом на 0,72% (общий недельный рост 1,03%), а индекс ТА 125 укрепился на 0,93% (недельный рост 1,42%), дневной оборот составил примерно 2,53 млрд шекелей.



FTSE 100 в Лондоне упал на 0,65%, DAX во Франкфурте ослаб на 0,85% В Нью-Йорке: Dow Jones 30 упал на 1,1%, S&P500 ослаб на 0,65% и Nasdaq Composite потерял 0,4 %.

