



ТЭЦ в Хадере отказывается от угля и переходит на газ



Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что электростанция в Хадере должна положить конец эре использования угля и перейти на газа. Четыре угольных энергоблока на станции будут заменены на два газовых.



Станция в Хадере является крупнейшей в Израиле и отвечает за четверть производственных мощностей Электрической Компании Израиля. На станции, которая до сих пор была полностью угольной, имеется шесть дымовых труб, четыре самые высокие из которых имеют высоту 250-300 метров.



Переход на газ является продолжением политики Министерства энергетики и инфраструктуры, направленной на прекращение использования загрязняющего окружающую среду угля. Реализация проекта осуществляется после того, как Управление природного газа Министерства энергетики и инфраструктуры одобрило газификацию двух новых энергоблоков станции (МЗМ 70 и МЗМ 80), которые будут работать на природном газе.

