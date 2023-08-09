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ТЭЦ в Хадере отказывается от угля и переходит на газ
09.08.2023 08:02 Аркадий Бочаровский

ТЭЦ в Хадере отказывается от угля и переходит на газ


Газета Исраэль Ха Йом сообщает о том, что электростанция в Хадере должна положить конец эре использования угля и перейти на газа. Четыре угольных энергоблока на станции будут заменены на два газовых.

Станция в Хадере является крупнейшей в Израиле и отвечает за четверть производственных мощностей Электрической Компании Израиля. На станции, которая до сих пор была полностью угольной, имеется шесть дымовых труб, четыре самые высокие из которых имеют высоту 250-300 метров.

Переход на газ является продолжением политики Министерства энергетики и инфраструктуры, направленной на прекращение использования загрязняющего окружающую среду угля. Реализация проекта осуществляется после того, как Управление природного газа Министерства энергетики и инфраструктуры одобрило газификацию двух новых энергоблоков станции (МЗМ 70 и МЗМ 80), которые будут работать на природном газе.
 

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