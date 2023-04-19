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Тарифы на автострахование в Израиле подскочили на 30%
19.04.2023 14:16 Алина Груднева

Тарифы на автострахование в Израиле подскочили на 30%

В Израиле тарифы на автострахование подскочили на 30% за последний год.

Об этом сообщает Globes со ссылкой на данные веб-сайта Wobi.

Причиной такого увеличения тарифов является резкий рост угонов автомобилей в стране. Уточняется, что кражи транспортных средств обходятся страховщикам в 1,3 миллиарда шекелей в год.

По данным Pointer Telocation, количество угонов автомобилей за первые три месяца 2023 года выросло на 140% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Еще одним фактором, повлиявшим на рост страховых тарифов, является более высокая цена запчастей из-за карантина в Китае.
 

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