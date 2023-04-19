



Тарифы на автострахование в Израиле подскочили на 30%

В Израиле тарифы на автострахование подскочили на 30% за последний год.



Об этом сообщает Globes со ссылкой на данные веб-сайта Wobi.



Причиной такого увеличения тарифов является резкий рост угонов автомобилей в стране. Уточняется, что кражи транспортных средств обходятся страховщикам в 1,3 миллиарда шекелей в год.



По данным Pointer Telocation, количество угонов автомобилей за первые три месяца 2023 года выросло на 140% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.



Еще одним фактором, повлиявшим на рост страховых тарифов, является более высокая цена запчастей из-за карантина в Китае.

