



Страхование по уходу через больничные кассы под угрозой!

Больны и ограничены в выполнении повседневных действий? Пришло время проверить свои финансовые права в больничных кассах.



В последнее время в средствах массовой информации появилось много сообщений о намерении Управления рынка капитала провести сокращения и затруднить получение помощи в сфере долгосрочного ухода, ввиду жалоб больничных касс и страховых компаний, что " деньги на исходе»... Например, они намерены сократить размеры ежемесячных выплат, которые будут положены членам больничных касс по страхованию на случай длительного ухода, увеличить период ожидания, который в настоящее время составляет всего 2 месяца, чтобы начать получать ежемесячные выплаты. Теперь предлагается ждать шесть месяцев с момента наступления состояния «сиуди», до начала получения денег. Более серьезные предупреждения возникают в связи с тем, что условия в полисе для получения денег по страхованию на случай длительного ухода из больничных касс будут ужесточены, и меньше людей смогут войти в рамки права на получение денег и, в худшем случае страховка «Битуах сиуди» будет отменена.



После этих возмутительных новостей 6 августа 2023 года адвокатский офис Меиры Зоар направил письмо с требованием ответов от Управления рынка капитала. В письме содержалась просьба разъяснить, куда ушли все деньги, которые страховые компании зарабатывали десятилетиями в сфере страхования на случай длительного ухода. Например, из выборочного анализа отчета Управления рынка капитала следует, что в 2014 году страховые компании заработали около 2 миллиардов шекелей на «Битуах сиуди», и это только за один год!! Поэтому адвокатский офис Меиры Зоар потребовал объяснить, почему эти огромные прибыли не были сохранены для выплат застрахованным? Куда ушли деньги? И кому? Управление рынка капитала пока не ответили на запрос, но мы ждем их ответ.







Что такое «Битуах сиуди» для членов больничных касс?



Это коллективный полис, который в настоящее время предусматривает (до изменений к худшему, которые хочет внести Управление рынка капитала) ежемесячные выплаты в размере от примерно 3 900 шекелей в месяц до примерно 6 100 шекелей в месяц, в зависимости от того, в каком возрасте застрахованный присоединился к «Битуах сиуди» и сколько лет оплачивал страховку. Существует довольно много держателей полисов «Битуах сиуди», которые совершенно не знают о наличии этой страховки («сиуди»), поскольку оплата этой страховки входит в оплату членских взносов в больничные кассы, и поэтому застрахованным нужно сделать серьезную проверку, чтобы не потерять важные права!



Каковы условиях получения выплаты по уходу в настоящее время?



Люди, которые ограничены из-за болезни как минимум в 3 из 6 повседневных действий: одевание, купание, передвижение, вставание с кровати или стула, контроль за недержанием, прием пищи - будут иметь право, согласно действующим полисам, на ежемесячные денежные выплаты в течение 5 лет, совокупная сумма которых достигает сотен тысяч шекелей.



Как правильно подать просьбу о денежных выплатах, учитывая сложность сферы страхования «сиуди»?



Важно знать, что застрахованный имеет дело не с больничной кассой, а со страховыми компаниями, огромными корпорациями, которые не желают легко расстаться с сотнями тысяч шекелей. Сложность возрастает в свете замены страховых компаний, которые произошли в последние годы в больничных кассах и которые, как ожидается, произойдут в следующем году.



Рассмотрим для примера случай Аси: 97-летняя женщина, которая в течение многих лет была застрахована через больничную кассу «Маккаби» коллективной страховкой «Битуах сиуди», за которую она платила в составе своих членских взносов. В 2014 году Ася заболела болезнью Паркинсона, сердечной недостаточностью, высоким давлением, трудностями с передвижением и недержанием мочи. С 2014 года у Аси 27 часов ухода от Битуах леуми, и первоначально она обратилась в страховую компанию «Феникс», которая страхует ее и других членов больничной кассы «Маккаби» с 2019 года коллективной страховкой «Битуах сиуди». Однако «Феникс» отклонил ее иск, заявив, что он относится к предыдущему страховщику – компании «Кляль», который страховал членов «Маккаби» до конца 2018 года. «Кляль» также отказалась от ответственности на основании истечения "срока исковой давности", так как прошло более 3 лет с момента окончания страховки в ее компании. Ввиду отказа «Феникса» и «Кляль», адвокатский офис Меиры Зоар подал судебный иск против них, в котором ходатайствовал о срочной и немедленной выплате Асе положенных денег. Суд удовлетворил ходатайство, и страховые компании выплатили по частям примерно 220 000 шекелей в срочном порядке. К сожалению, Ася скончалась во время рассмотрения иска, и адвокатский офис Меиры Зоар продолжает сопровождать его от имени ее дочери-наследницы в юридическом вопросе о том, какая из двух страховых компаний должна была выплачивать деньги покойной Асе.



Как и в случае Аси, есть много застрахованных, которые «упали между стульев» из-за смены страховой компании в больничной кассе в 2019 году, и следует знать, что в конце 2023 года ожидается еще одно изменение, поскольку у страховых компаний закончится контракт с больничными кассами. Любое такое изменение представляет собой опасное минное поле для застрахованного, который может продолжать метаться между страховыми компаниями или, не дай Бог, в худшем случае, остаться без страхового покрытия.







Как не дать страховой компании уклониться от выплаты?



Женя 78 лет, член больничной кассы «Калалит», застрахована компанией «Арэль» коллективной страховкой «Битуах сиуди» через больничную кассу. Она страдает от болей в спине после фиксации позвоночника, головокружений, Вертиго, частых падений и заболевания сосудов. У нее 17 часов помощи метапелет от Битуах леуми. Около года назад Женя обратилась в страховую компанию с просьбой о выплате денег по полису «Битуах сиуди», но «Арэль» отклонил ее требование, даже не удосужившись провести проверку. Адвокатский офис Меиры Зоар подал судебный иск, в котором утверждалось, что «Арэль» была обязана рассмотреть представленные Женей документы, в соответствии с правилами регулирования, и как минимум должна была произвести осмотр врача от ее имени для подтверждения состояния «сиудит». После подачи судебного иска и короткого процесса посредничества Жене была присуждена единовременная выплата в размере 200 000 шекелей для закрытия полиса.



В заключение: сфера страхования на случай длительного ухода в Израиле находится на грани реального риска, поэтому необходимо проверять свои права и, по нашему мнению, нельзя позволять страховым компаниям «плакать крокодиловыми слезами»!!! Страховые компании заработали огромное состояние в этой области в течение многих лет, и они должны уважать тех, кто имеет право на получение денег по уходу, и кто платил высокие страховые взносы в течение многих лет, и выплачивать им то, что они заслуживают.



Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.



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